Sobre la Tragedia de Recoleta y el Reglamento de Construcción en Olavarría

Por el Arquitecto José Luis Arguiñena.

Hoy cuando desperté, me puse a desayunar y ver las noticias en la TV. En Recoleta, Capital, un edificio se incendió a las 5 de la mañana aproximadamente. Lamentablemente a esta altura del día tenemos que lamentar 5 fallecidos de una misma familia y 35 heridos, todos del mismo edificio.



En nuestra ciudad, no recuerdo otro en este momento, a finales de los 80, el edificio ubicado en calle Belgrano entre calle Moreno y calle Rivadavia (el que está entre la estación de servicio de la esquina y Coopelectric) sufrió un gran incendio donde la medianera que está lindante a la estación de servicio se cayó completamente por la acción del fuego. No recuerdo si tuvimos que llorar la perdida de vecinos de la ciudad, pero si las pérdidas materiales y el peligro de tener un edificio multifamiliar a menos de 200 mts como dice la ley de habilitaciones de estaciones de servicio fue una gran preocupación en el momento. Tengamos en cuenta que aparte esta estación de servicio de la vereda de enfrente tiene un hotel.



Acá hacemos todo al revés. Teníamos una ordenanza que prohibía a aquellas estaciones de servicio que cerraban o cambiaban de marca y estaban cerca de lugares peligrosos volver a abrir. Por presiones de ciertas personas esta ordenanza se volvió a cambiar y tenemos una estación de servicio a menos de 50 mts de un edificio multifamiliar y a 50 y a 100 mts de dos geriátricos que está a punto de abrir. Tenemos otras que no cerraron y también están cerca de lugares peligrosos tales como la que he descripto en el incendio que recuerdo u otras que están frente a edificios multifamiliares o frente a clínicas. En vez de mejorar y acomodarnos a las nuevas leyes Nacionales vamos hacia atrás y nos dejamos apretar e ir contra ellas.



Escuchando las posibles causales de este lamentable incendio, dan varios potenciales problemas. Falta o mal diseño de la escalera de incendios, mal desempeño de la parte eléctrica del edificio, falta de mantenimiento del mismo, falta de controles de la torre, falta de detectores de humo y extintores, etc., etc. (en este momento están trabajando los peritos en incendio). Los especialistas consultados por los medios de comunicación hacen referencia que varias de estas cosas existen en el Código de edificación de la ciudad autónoma de buenos aires (acá Reglamento de Construcción)



Ahora bien, estoy cansado de decirlo ya hasta el hartazgo, pero parece no interesarle al intendente, a sus funcionarios y menos a cada uno de los concejales del HCD que desde finales del año 2019 está para aprobar la ordenanza que cambia completamente el Reglamento de Construcción de la ciudad que es del año 1965. Parece que a nadie le interesa la vida del otro, nadie tiene empatía por el otro, que cualquier estúpida excusa es valedera para no aprobarlo. Pretextos como no aprobarlo porque los hicieron los arquitectos para los arquitectos (cuando lo hicieron los tres colegios profesionales), no aprobarlo porque lo hizo Arguiñena y yo solo fui un instrumento para que fuera presentado cuando era concejal, esperamos que cambien las autoridades de un determinado colegio profesional así lo hacemos todos juntos (los 3 colegios profesionales tenemos elecciones de autoridades en distintos tiempos, por ende, será difícil de encontrar este tiempo), José no salgas en los medios porque es peor porque más se reniegan los políticos y no te lo aprueban (cosa que al político no hay peor cosa que le instales los problemas en los medios).



En nuestra ciudad existen Ordenanzas tales como:

ORDENANZA 4155-17 ADHESIÓN LEY 11769 CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO DE INSTALAC. ELECTRICAS EN INMUEBLES. Esta Ordenanza sirve para que las instalaciones de electricidad nuevas y viejas se hagan de forma reglamentaria y cumplan con la Ley Provincial Nº 11769 y su Dcto. Reg. Resolución 560 del año 98, siendo esta una forma de prevenir incendios que son la primera causa de estos. La municipalidad no tendría que poner plata en nada porque los colegios profesionales de Ingenieros y Técnicos se ofrecieron de forma gratuita a instruir al personal municipal para que esta ordenanza se cumpla. La misma fue apoyada por los bomberos de la ciudad, los colegios profesionales, la cooperativa eléctrica y la cámara de electricistas de la ciudad.



ORDENANZA 4177-17 VIDRIO SEGURO EN CONSTRUCCIÓN: Seguridad en los vidrios para prevenir accidentes en cualquier tipo de construcción, desde viviendas hasta edificios multifamiliares o edificios públicos o semi-públicos.



ORDENANZA 4311-18 ACONDICIONAMIENTO TERMICO – INCORP. AL REGL. INTERNO. Esta sirve para ahorrar energía en la construcción (GAS Y LUZ) y ser mejores ciudadanos con el medio ambiente.

En Fin, parece que a las personas que dirigen nuestros destinos en la ciudad no les interesan los ciudadanos. Y no solo hablo de los actuales, porque esta modificación del Reglamento de Construcción viene de desde el año 2008 (14 años, dos intendentes, Eseverri y Galli). Dos veces se sufragó a los representantes de los colegios actuantes por la Municipalidad, una en el 2008 y otra en el 2016 para su actualización. Se ha utilizado plata del erario público, o sea plata de todos los ciudadanos de Olavarría para nada. SOLO “SE TIRA LA PLATA” Y NO LE INTERESA A NADIE LO QUE LE SUCEDE A LA CIUDADANIA.

Comparte esto: Facebook

LinkedIn

Twitter

Telegram

WhatsApp