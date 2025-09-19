Callejeada Hinojo realizó un proyecto conjunto con los Bomberos Voluntarios de la localidad

La Dirección de Niñeces y Adolescencias del Municipio de Olavarría informa que el Programa Callejeada de Hinojo llevó adelante un proyecto conjunto con el cuerpo de Bomberos Voluntarios de la localidad, que incluyó un taller de RCP y Primeros Auxilios, además de una visita guiada al cuartel.

La iniciativa tuvo como propósito acercar a niñas, niños y adolescentes a los saberes vinculados con la prevención, el cuidado de la salud y la importancia de la solidaridad comunitaria, a través de una experiencia práctica y educativa.

Durante el taller, los chicos y chicas aprendieron técnicas básicas de reanimación cardiopulmonar y procedimientos de primeros auxilios, mientras que en el recorrido por el cuartel conocieron de cerca el funcionamiento de la institución, el equipamiento utilizado en las emergencias y el rol fundamental que cumplen los Bomberos Voluntarios en la comunidad.

Sobre la articulación de la actividad, Camila Basile, coordinadora de la sede Hinojo del Programa Callejeada, destacó: “Nos pareció buena idea poder articular con los bomberos, ya que están cerca de nuestra sede, y teníamos conocimiento de que ellos estaban dispuestos a ayudar o brindar a las instituciones del pueblo este tipo de talleres si se los solicitaba. Hicimos el nexo para ver si era posible y, desde ese primer acercamiento estuvieron dispuestos a articular, así que nuestro agradecimiento por su predisposición y por todo lo aprendido en este proyecto”.