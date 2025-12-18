Casa Silvia lanza su propuesta navideña con importantes planes de financiación y sorteos

A medida que se acercan las fiestas de fin de año, el comercio local comienza a prepararse para la demanda de regalos y renovaciones en el hogar. En este contexto, Casa Silvia presentó su catálogo de temporada que incluye una amplia variedad de productos en rubros clave como tecnología, esparcimiento y hogar, sumado a beneficios exclusivos para sus clientes.

La oferta tecnológica del comercio destaca por la disponibilidad de dispositivos de última generación, entre los que se encuentran celulares, tablets, Smart TV y consolas de videojuegos como la Play 5, además de opciones retro. El sector de audio también cuenta con una fuerte presencia de parlantes, equipos de sonido y auriculares.

Opciones para el verano y el aire libre

Ante las altas temperaturas, el rubro de piletas de lona se posiciona como uno de los más consultados. El local trabaja con marcas líderes como Pelopincho, Bestway, Sol de Verano y Funsicle, ofreciendo diversos formatos y medidas. Esta propuesta se complementa con inflables, artículos de camping y juegos de exterior como toboganes, hamacas y calesitas.

Para quienes buscan fomentar la actividad física o el entretenimiento infantil, la sección de deportes y juegos incluye:

Bicicletas, patinetas y patines.

Metegoles y mesas de ping pong.

Indumentaria y calzado deportivo.

Juguetes de diversas categorías y juegos de mesa.

Financiación y beneficios exclusivos

Uno de los pilares de la propuesta para esta Navidad es la flexibilidad en los pagos. Casa Silvia anunció que cuenta con la mayor financiación del mercado, destacando las siguientes opciones:

Tarjetas de crédito: Hasta 6 cuotas sin interés en todos los productos y hasta 9 cuotas sin interés en artículos seleccionados.

Hasta 6 cuotas sin interés en todos los productos y hasta 9 cuotas sin interés en artículos seleccionados. Banco Nación: Promoción especial con tarjetas Visa y Mastercard hasta en 12 cuotas sin interés.

Promoción especial con tarjetas Visa y Mastercard hasta en 12 cuotas sin interés. Créditos personales: Solo con la presentación del DNI, se pueden financiar compras hasta en 12 cuotas sin interés (en productos seleccionados) y planes de hasta 24 cuotas fijas.

Soluciones para indecisos: gift cards

Para facilitar la elección de regalos, la empresa habilitó a través de su sitio web (casasilvia.com) la compra de tarjetas de regalo. Estas Gift Cards permiten elegir diferentes montos de forma online para que luego el destinatario pueda canjearlas por el producto que desee en la sucursal más cercana.

Además de las promociones vigentes, quienes realicen sus compras durante este periodo participan del gran sorteo organizado por la firma, sumando un incentivo extra a los clientes de Olavarría y la zona. (En Línea Noticias)