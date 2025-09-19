El Quirófano Veterinario Móvil estará en Villa Mailín y barrio CECO

En el marco de la campaña municipal “Querer es Cuidar”, impulsada con el objetivo de promover el cuidado responsable de animales de compañía; el Municipio a través de Bromatología da a conocer el cronograma del Quirófano Veterinario Móvil para los días 22 a 25 de septiembre.

Este vehículo sanitario brinda de manera gratuita el servicio de esterilizaciones quirúrgicas caninas y felinas en todo el Partido de Olavarría. Se recuerda que todas las intervenciones quirúrgicas son con turnos previamente acordados, para un mejor funcionamiento y organización del servicio. El horario de atención es de 8:30 a 12.00 horas, de lunes a viernes, excepto feriados.

Para sacar turnos los interesados deben previamente por llamada o mensaje de WhatsApp al 15-666400, esto es así ya que al momento de sacar el turno se le brindará toda la información necesaria al vecino y las respectivas indicaciones con el fin de lograr una intervención segura para el animal. Recordamos que todas las intervenciones quirúrgicas son con turnos previamente acordados, para un mejor funcionamiento y organización del servicio. El horario de atención es de 8:30 a 12.00 horas, de lunes a viernes, excepto feriados.

Cronograma septiembre

Lunes 22/09, Villa Mailín, CAPS N°22 (Balcarce y Mendoza)

Miércoles 24/09 CECO I, Sociedad de Fomento José de San Martín (Rossi e Islas Malvinas)

Jueves 25/09, CECO I, Sociedad de Fomento José de San Martín (Rossi e Islas Malvinas)

La castración es una cirugía que impide la reproducción en perros y gatos, tanto en machos como en hembras, además de prevenir enfermedades y promover una mejor calidad de vida.

En hembras, evita la aparición de tumores y quistes ováricos, pseudopreñez y pseudolactancia. Además, previene enfermedades del útero y de transmisión sexual, evita fugas de hembras en celo y peleas entre machos, y previene ciertos problemas de comportamiento y el rociado de orina en gatos. En machos, evita tumores testiculares y previene patologías prostáticas, además de enfermedades de transmisión sexual.

Requisitos para castrar a tu mascota

– Tu mascota debe estar acompañada por un mayor de 18 años, que debe disponer de toda la mañana para permanecer hasta que finalice el procedimiento.

– El día en que se realiza la cirugía, tu mascota debe estar en ayunas (12 horas de ayuno de alimentos y 1 hora previa sin líquidos).

– Tu mascota debe tener collar o pretal y correa si es un perro. Si tenés un gato, traelo en una transportadora o bolso ventilado.

– No te olvides de traer una manta para abrigarla luego de la cirugía.

Querer es cuidar

La campaña adopta la metodología de concientizar a la comunidad de la importancia de cumplir con los cuidados básicos para que nuestros animales transiten su vida en condiciones dignas y convivan en sociedad de manera pacífica y ordenada.

La iniciativa es abordada a partir de distintos ejes que contemplan la vacunación, la esterilización, la adopción, las condiciones de vivienda y de recreación del animal. Pero también con el énfasis puesto en que la comunidad conozca los servicios que ofrece el Municipio de Olavarría y que permiten el acceso gratuito a consultas veterinarias, vacunación y esterilización.