Emotivo festejo de 42 años para la Sociedad de Fomento Hipólito Yrigoyen

Imágenes: Mauricio Latorre

La Sociedad de Fomento Hipólito Yrigoyen se vistió de fiesta ayer por la tarde para celebrar su 42º aniversario. En un sencillo pero emotivo acto, se reunió una gran cantidad de vecinos y autoridades en su sede de calle Estrada 4141.

El evento, que tuvo lugar alrededor de las 19 horas, incluyó el descubrimiento de tres placas conmemorativas. Una de ellas fue colocada en la entrada para identificar a la institución, mientras que otra le dio el nombre de «Omar Iturregui» al salón de eventos, en un sentido homenaje a su fundador. Además, un cura, el padre Francisco Vallejos, bendijo la sede y descubrió la figura de la Virgen de Luján.

Como símbolo de vida y continuidad, los familiares de Omar Iturregui, junto a los vecinos presentes, plantaron árboles en el lugar. Durante la celebración, también se presentó la bandera especialmente creada para identificar a la institución, marcando así un momento de profunda identidad para la sociedad de fomento. Se destacó la colaboración de la vecina Mariela Zabaleta.