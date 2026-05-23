Familias TDAH Olavarría brindó una charla sobre educación inclusiva y normativas vigentes

La Asociación Civil Familias TDAH Olavarría llevó a cabo una charla de formación y asesoramiento destinada a los miembros de su institución. El encuentro tuvo lugar en el auditorio de Coopelectric, ubicado en Belgrano 2850, con el objetivo de abordar los derechos de las personas con discapacidad y brindar herramientas legales y pedagógicas a los entornos familiares.

La disertación estuvo a cargo de la presidenta de la institución, Maite Salerno, quien se desempeña como operadora y asesora en discapacidad y neurodivergencia. Durante la jornada se trataron los ejes de la educación inclusiva y la construcción de ambientes accesibles dentro del ámbito escolar.

Dentro del temario se detallaron las normativas que amparan el Proyecto Pedagógico para la Inclusión (PPI) y el Diseño Universal para el Aprendizaje (DEI). Asimismo, se dio respuesta a consultas relacionadas con la implementación de dispositivos de inclusión por parte de las instituciones educativas, las funciones y marcos legales del Acompañante Terapéutico (AT), la regulación de la jornada reducida, los ajustes razonables necesarios desde el nivel inicial hasta la universidad, y las normativas sobre la exigencia del Certificado Único de Discapacidad (CUD).

El cierre del evento contó con una actividad en parejas y grupos pequeños para el intercambio de experiencias entre las familias asociadas.

“Lo importante de este encuentro fue poder acompañar y asesorar en temas que a diario me consultan por privado, garantizando que se respeten los derechos de cada persona con discapacidad”, expresó Maite Salerno. “Muchas familias no pueden acceder a estas herramientas o desconocen sus derechos. El trabajo en equipo entre escuela, familia y salud es fundamental para lograr una inclusión real y de calidad. Falta mucho recorrido, pero vamos por el camino correcto haciendo visible lo invisible”, concluyó.

Para obtener asesoramiento personalizado o sumarse a la Asociación Civil Familias TDAH Olavarría, las personas interesadas pueden comunicarse con Maite Salerno al teléfono celular 2284-226850.