La Facultad de Ciencias Sociales abrió la inscripción para el 2026

Entre octubre y diciembre estará abierta la preinscripción a las carreras de grado presenciales que ofrece FACSO: Comunicación Social, Periodismo, Antropología, Arqueología y los Profesorados de Antropología y Comunicación.

La Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires abrió el periodo de preinscripción para las seis carreras de grado presenciales, destinadas a quienes tengan interés en comenzar a cursar en el año 2026.

Anualmente estudiantes de Olavarría y la región, así como de otras ciudades de la provincia de Buenos Aires y del resto del país eligen a la Facultad de Ciencias Sociales para iniciar sus estudios universitarios.

FACSO ofrece las carreras de Licenciatura en Antropología orientación Social, Licenciatura en Antropología orientación Arqueología, Licenciatura en Comunicación Social, Periodismo y los Profesorados de Comunicación Social y Antropología.

Sociales se caracteriza por ser una institución de referencia permanente en el ámbito académico, científico, en la investigación y en la extensión, con articulación continua con organizaciones locales, regionales, nacionales e internacionales.

La inscripción abrió el 6 de octubre y se extenderá hasta el 29 de diciembre próximo. Quienes estén interesados/as en inscribirse en primer lugar deben completar un formulario online, y posteriormente presentar la totalidad de la documentación en la sede de la Facultad de Ciencias Sociales, avenida Del Valle 5737.

Cómo inscribirse

Los pasos para realizar la inscripción a las carreras de grado de la FACSO son los siguientes:

Paso 1: Reunir la siguiente documentación (en papel y digitalizada):

-Título secundario autenticado, constancia de título en trámite (si ya finalizaste la escuela secundaria) o certificado de alumno/a regular con detalle de materias adeudadas (si finalizaste de cursar la escuela secundaria y aún adeudás materias).

-DNI (anverso y reverso).

-Foto tipo carnet.CIVUS

-Partida de nacimiento.

-Ficha de salud completa disponible aquí.

Paso 2: Completar el formulario de preinscripción disponible a través del sistema SIU Guaraní. Una vez completo descargar el comprobante en archivo PDF (las cuatro planillas que genera el sistema). Recordá cargar en el sistema toda la documentación reunida en el PASO 1 (a excepción de la Ficha de Salud).

Paso 3: El comprobante de la preinscripción impreso más toda la documentación en papel deberá ser presentada de manera presencial en la ventanilla del Departamento de Alumnos durante el mes de diciembre de lunes a viernes (días hábiles) en el horario de 10 a 17 hs.

Consultas

Quienes deseen realizar consultas podrán comunicarse al mail [email protected], para obtener más información sobre las carreras comunicarse por mail a [email protected] o al celular 02284-15500331.