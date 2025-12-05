La Unidad 2 Sierra Chica elaboró sillas, mesas y juegos didácticos para dos entidades educativas de Olavarría

Jóvenes privados de la libertad de una de las cárceles bonaerenses de Sierra Chica participaron de un emprendimiento solidario en el que elaboraron mesas, sillas y juegos didácticos para un jardín maternal y un centro educativo complementario local.

La experiencia se desarrolló en la Unidad 2 del Servicio Penitenciario Bonaerense (SPB) y contó con el apoyo del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la provincia de Buenos Aires, conducido por Juan Martín Mena.

La iniciativa se efectuó en el marco del Programa Integral de Asistencia y Tratamiento para Jóvenes Adultos (PIATJA). Alrededor de 20 jóvenes trabajaron en el taller de carpintería en la confección y acabado de mesas, sillas y juegos didácticos. Estos materiales fueron entregados al Jardín Maternal Ardillitas, al que concurren los hijos del personal penitenciario, y al CEC N° 3 de la ciudad.

Los internos que participan del mencionado programa tienen entre 18 y 21 años, y forman parte de diferentes intervenciones y capacitaciones que buscan una efectiva reinserción social.

El trabajo de los privados de la libertad comenzó hace dos meses con la guía de Francisco, quien los capacitó en la confección de la producción. Francisco aprendió el oficio estando en contexto de encierro y ahora transmite sus conocimientos a sus compañeros, colaborando en la reinserción social y laboral.

Cabe destacar que las autoridades de las instituciones que recibieron la producción valoraron el aporte, agradecieron a los jóvenes por su dedicación y compromiso con el que realizaron el material con un fin benéfico.

