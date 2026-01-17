Nacho Cardiello representará a la Argentina en un destacado evento internacional de esculturas en nieve en Estados Unidos

El escultor y artista plástico olavarriense Ignacio “Nacho” Cardiello fue seleccionado para participar de un importante encuentro internacional de esculturas en nieve que se desarrollará en Breckenridge, Colorado (Estados Unidos), entre el 24 de enero y el 3 de febrero de 2026.

Cardiello integrará el equipo Encubados, grupo escultórico que será el único representante argentino en esta competencia internacional, considerada una de las más prestigiosas del circuito mundial de escultura en nieve.

El evento reúne a equipos de distintos países que deben trabajar sobre un bloque de nieve compactada de 3,6 metros de alto por 3 metros de ancho y profundidad, el cual debe ser esculpido en su totalidad y desde sus cuatro lados. Las obras pueden ampliarse hasta dos metros en altura y un metro en cada lateral, utilizando únicamente herramientas manuales, ya que no está permitido el uso de dispositivos eléctricos, a batería o a gas.

Los equipos cuentan con jornadas de trabajo continuas, tanto de día como de noche, y sólo pueden intervenir los integrantes oficialmente inscriptos. Además, los diseños deben ser originales y no haber sido presentados previamente en otras competencias.

La obra: “El conflictuao”

Encubados competirá con el proyecto “El conflictuao”, una escultura que recupera la figura del gaucho en sus orígenes, concebido como símbolo de resistencia, libertad e identidad nacional.

La propuesta artística rescata al gaucho como una figura surgida del mestizaje entre lo criollo, lo indígena y lo español, un hombre libre de la pampa que se regía por sus propios códigos y que, históricamente, fue marginado por las élites. En ese sentido, la obra plantea al gaucho como una presencia “conflictiva” por naturaleza, en tanto su forma de vida desafiaba el orden económico y social impuesto.

Desde una mirada contemporánea, la escultura propone una reflexión sobre la identidad local frente a los procesos de globalización, reivindicando la historia, la cultura y el espíritu de resistencia como valores fundamentales.

El equipo Encubados

Encubados es un equipo argentino de esculturas en nieve con más de una década de trayectoria internacional. Desde 2014, sus integrantes han participado en competencias de alto nivel en distintos países, llevando una propuesta artística vinculada a la identidad y la cultura argentina.

El grupo está conformado por Ignacio Molina, Facundo Riveiro y Alejandro Albornoz, y en esta edición se suma Nacho Cardiello, quien aporta su experiencia como escultor en piedra desde Olavarría, fortaleciendo la impronta artística del equipo en este nuevo desafío internacional.