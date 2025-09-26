Se suspende la Celebración por el Día de la Persona Jubilada

El Municipio de Olavarría informa que debido a las condiciones climáticas se suspende nuevamente el festejo por el Día de la Persona Jubilada y Día de la Primavera, que estaba pautado para desarrollarse este viernes en el Centro Cultural San José.

Las bajas temperaturas pero principalmente los fuertes vientos motivaron la decisión de postergar el evento que cuenta con la organización de la Coordinación de Personas Mayores, pero con la articulación de distintas áreas del Municipio.