Sierras Bayas se prepara para recibir a miles de personas en la tradicional Fiesta de Reyes Magos

El próximo lunes 5 de enero se realizará una nueva edición de la Fiesta de Reyes Magos en Sierras Bayas, un evento que conjuga ilusión, emoción y encuentro familiar. La celebración es organizada por la Asociación Civil Fiesta de Reyes Magos Cristo Rey, con el acompañamiento del Municipio de Olavarría y el Instituto Cultural de la Provincia de Buenos Aires.

Las actividades comenzarán a las 18:30 horas, con la apertura de la feria de artesanos y la bendición de la fiesta. A partir de las 19 horas se llevará a cabo la misa en honor a los Reyes Magos.

Uno de los momentos más destacados se desarrollará desde las 19:30, con la apertura del Belén Viviente, una puesta en escena que podrá ser recorrida por el público y que se presenta como una propuesta inédita y atractiva para toda la familia.

Desde las 21 horas se realizará la representación del nacimiento del Niño Jesús, mientras que a las 21:30 se producirá el momento más esperado por los más chicos, con la llegada de Melchor, Gaspar y Baltasar. La entrega de regalos está prevista para las 22 horas.

La jornada continuará a partir de las 22:45, con la presentación musical de Vieja Minga, en un espectáculo pensado para el disfrute familiar.

El cierre de la fiesta será a las 23:30 horas, con un show de fuegos artificiales de bajo impacto sonoro, priorizando el cuidado de personas sensibles y mascotas.