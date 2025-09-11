Un emotivo agasajo por el Día del Maestro de la escuela N° 60

La Escuela N° 60 de Olavarría celebró el Día del Maestro con un emotivo evento en las instalaciones del Club El Provincial, que se llevó a cabo ayer, 10 de septiembre.

El encuentro, que contó con la presencia de un numeroso público, fue un homenaje a los docentes de la institución y un reconocimiento a la figura de Domingo Faustino Sarmiento, pieza clave en la historia de la educación pública argentina.

La jornada se vivió como una auténtica fiesta de la comunidad educativa, donde se destacó la dedicación y el compromiso diario de los maestros en su labor formadora. Este agasajo no solo sirvió para honrar el trabajo docente, sino también para fortalecer los lazos entre la escuela, las familias y la sociedad.