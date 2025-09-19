Una docente de la Facultad de Ciencias de la Salud es finalista en un concurso nacional de innovación tecnológica

La docente de la Facultad de Ciencias de la Salud, María Rocío Larreche, fue seleccionada como finalista en el prestigioso concurso IB50K, un certamen de planes de negocios con base tecnológica organizado por el Instituto Balseiro, dependiente de la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA) y la Universidad Nacional de Cuyo (UNCuyo).

El equipo fundacional está integrado por tres profesionales: Juliana Sesma, Agustina Angeloni y Rocío Larreche, quienes combinan trayectorias sólidas y complementarias en biotecnología, biología molecular, salud pública y bioinformática, aportando una mirada interdisciplinaria clave para el desarrollo de la propuesta.

El proyecto consiste en el desarrollo y comercialización de un test innovador y no invasivo para la prevención del cáncer colorrectal (CCR). La iniciativa busca detectar tempranamente lesiones precursoras de este tipo de tumor mediante la integración de múltiples biomarcadores moleculares, junto a información sobre estilo de vida y datos clínicos de cada paciente.

La gran final del concurso se llevará a cabo el viernes 26 en la ciudad de Bariloche, donde cada equipo expondrá los rasgos generales de su proyecto. El evento podrá seguirse en vivo a través del canal de YouTube del IB50K: bit.ly/ConcursoIB50K-YouTube

El IB50K está dirigido a jóvenes con formación académica y científica que buscan proyectar emprendimientos de base tecnológica como motores del desarrollo socio-productivo del país. Con este reconocimiento, el equipo liderado por Sesma, Angeloni y Larreche avanza en la consolidación de un proyecto con fuerte impacto en la salud pública y la innovación biomédica.