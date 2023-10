“Lo mío es la escucha con los vecinos, lo mío es la propuesta”

El candidato a Intendente de Unión por la Patria, Maximiliano Wesner habló con En Línea Noticias como parte del cierre de la campaña electoral que lo depositará en las elecciones del próximo domingo. El director de ANSES y también concejal, fue el candidato más votado en las PASO y tras ellas intensificó sus recorridas, visitas institucionales y logró sumar a todas las actividades proselitistas a sus dos competidores internos: Eduardo Rodríguez y Hernán Parra.

«Soy el candidato de toda Unión por la Patria”, dijo Maximiliano Wesner en un tramo de la entrevista y prometió, en caso de ser electo, la conformación de un gabinete que no este atado «a coyunturas político electorales, no será una duda en mí la conformación de un equipo de trabajo. No será una duda en mi poner un funcionario o una funcionaria».

En una primera parte de la entrevista, Maximiliano Wesner analizó el resultado de la PASO y qué sucedió después: «fue una foto importante, con el mismo resultado, ya sea individual o por espacio, en esta elección de tercios yo creería que soy Intendente. Después del 13 de agosto yo creo que esa gesta se fue acrecentando, lo veo en la calle”. Para graficar esto, Maximiliano Wesner rescata un episodio del día en que se realizó la entrevista. “Hoy caminé de ambas veredas la avenida Pueyrredón entre Urquiza y Pellegrini, y eran bocinazos de acompañamiento de muchos vecinos”, dijo.

Siempre al referirse a las PASO expresó, “sabía que íbamos a hacer una buena elección, pero terminó siendo muy bueno, no garantiza nada, nosotros hemos manifestado la misma seriedad y el mismo compromiso que antes de las PASO, incluso con muchísima más intensidad en términos de actividades si se quiere con muchísimas más recorridas, con más gestión con la Provincia incluso, particular, y escuchando a todos los vecinos”.

Maximiliano Wesner se ha mostrado desde hace varios meses como un nexo entre el gobierno provincial y nacional e incluso ha sido protagonista de importantes anuncios de obras para la ciudad y sirvió para “mostrar que tenemos mucho para traer para a Olavarría, que pensamos Olavarría de manera articulada con la Provincia, que hay gestiones de manera conjunta que se deben dar para que Olavarría vuelva a recuperar esa centralidad en la Provincia y eso hemos demostrado en materia de cultura, en materia habitacional, hemos venido demostrando gestión de manera articulada con la Provincia y yo creo que a partir del 10 de diciembre eso se va a fortalecer, se va a robustecer y vamos a poder articular de manera institucional directamente con el Gobernador para poder traer obra pública a Olavarría, para traer servicios, para recuperar los sueños perdidos”.

Wesner, como lo hizo durante toda la campaña electoral, centró su exposición en hablar de sus propuestas y en lo que haría en caso de ser electo Intendente este domingo. Evito confrontar con el intendente Galli, aunque se refirió a la gestión municipal que este 10 de diciembre cumplirá 8 años.

Dijo Wesner en materia de inversiones y obras en Olavarría, “nos tenemos que retrotraer a seis años para atrás aproximadamente para anclarlo al 2016-2017, Olavarría no tuvo la gestión de un plan habitacional contundente y que dé respuesta a ese déficit que tenemos, repaso en materia cultural y repaso en muchos ámbitos y me parece que los olavarrienses no han podido ser testigos de esa política pública articulada y de gestión entre Municipio y Provincia y entre Municipio y Nación con lo cual me parece que esa sintonía se tiene que volver a dar”. En este punto, recordó obras realizadas en la “gestión anterior” a Galli donde, “los olavarrienses fuimos testigos y podemos repasar infinidad de obras en esa articulación política y de gestión que supo haber, que supo tener Olavarría, creo que eso hay que recuperarlo, si no vamos a seguir en el estanco”.

Desde hace varios meses la oposición al gobierno municipal viene encendiendo señales de alerta a la hora de referirse a las finanzas municipales. Sobre este tema Wesner reconoció estar preocupado por el municipio que le podría entregar Ezequiel Galli el 10 de diciembre.

Al respecto, Maximiliano Wesner sostuvo: “me preocupa el déficit de 1.500 millones de pesos que tenemos en las arcas municipales, por lo que vengo viendo y por la aceleración que tuvo post PASO, creemos que va a ser mayor, fíjate que no está contemplada la paritaria, con lo cual yo creo que ese déficit se va a acrecentar y es preocupante. Hay que ser cautos, hay que ser prudentes. Es un déficit prácticamente operativo, es un déficit que no se ve en la calle, no se ve en la obra pública. La mitad de las obras del presupuesto 2023 no se han iniciado, como por ejemplo los 30 millones de pesos que están proyectadas para iluminación de los Puentes Colgantes que no se ejecutó. Además, las que se han iniciado tienen un bajo nivel de avance”.

Al analizar la gestión de Galli, el candidato a Intendente de UXP manifestó: “Olavarría desde que le entregaron la llave al Intendente perdió 7 ó 8 puntos de inversión real directa, o sea la capacidad de hacer obra pública o comprar bienes de capital con fondos del Tesoro Municipal, hoy para ese presupuesto son 1600 millones de pesos. Eso mutó a operativo, dejó de invertirse y se destinó a gastos corrientes”.

Maximiliano Wesner habló además de la planta política del municipio, de los empleados municipales y del vínculo con el Sindicato de Trabajadores Municipales.

Al respecto, Maximiliano Wesner expresó: “creemos en la necesidad de tener una administración municipal más austera en el sentido de la planta política, está gestión municipal es la que más funcionarios tuvo en la historia de Olavarría y estimo un ahorro de 400 millones de pesos por año que podrían ser destinados a los salarios de los trabajadores. Nosotros tenemos que discutir masa salarial, puede haber un ahorro de la planta política y destinarlo a los empleados y empleadas municipales que hacen funcionar el Municipio”.

Sobre el vínculo con el Secretario General de los Trabajadores Municipales, Maximiliano Wesner dijo: “me voy a sentar como un Intendente, como un Intendente que tiene la responsabilidad de administrar los recursos municipales”.

Tras ser elegido el candidato más votado en las PASO, Maximiliano Wesner y todo el equipo de Unión por la Patria intentó mantener el mismo tono de campaña tanto en recorridos barriales como apariciones mediáticas. Ese orden (o estrategia) cambió el día en que Maximiliano Wesner decidió brindar una conferencia de prensa y denunciar que él y su familia estaban siendo víctimas de hostigamiento. Incluso reveló que su casa estaba siendo filmada.

Sobre este punto, Maximiliano Wesner dijo: “más que una campaña sucia, hice una conferencia de prensa detallando y relatando hechos puntuales que me habían sucedido, que sucedieron, que los repliqué con dos denuncias y que después fui a ampliar una de ellas y que la justicia trabajó. Hay un trabajo de la justicia que se puso encima del tema. No voy a permitir que se pasen ciertos límites, el titular de un diario, de un portal, la chicana de las redes sociales y otro montón de cuestiones pueden ser tolerables, pero no que me filmen, no que me saquen fotos y menos que me repartan un folleto que yo no autorice y que tiene mi foto y mi imagen. Después de la conferencia de prensa se dejó de hacer”.

Wesner también habló de la intención del gallismo de vincular su imagen a la de la Agrupación La Campora o incluso como pasó en el Debate de Ingeniería con hechos de corrupción como los de Martín Insaurralde. Dijo: “capaz que son cosas redituables para un Intendente que en ocho años de gestión tiene que hablar de eso” y se diferenció, “lo mío es la escucha con los vecinos, lo mío es la propuesta”.

También en materia de campaña, Maximiliano Wesner se refirió al spot que realizó Ezequiel Galli donde habló de que “La Campora” quiere “armar un Maxikiosco” en la Municipalidad. “Tiene un toque de humor, hay cierta creatividad de atrás, que genera un impacto desde lo humorístico si se quiere, pero bueno es un intendente con ocho años de gestión y me parece que no tiene que ver con la seriedad que uno le vuelca al vecino. No sé donde apuntaba, pero además reducirlo a una agrupación política cuando debería mirar el resultado de las PASO, el resultado contundente de la PASO. Fue un resultado donde logré más del 70% de la interna, con lo cual reducirlo a la una agrupación política no me parece: yo soy el candidato de Unión por la Patria, soy el candidato de muchas agrupaciones que fuimos a la interna, soy el candidato de todo Unión por la Patria”, expresó.

En el tramo final de la entrevista, Maximiliano Wesner dijo que durante las recorridas de campaña los vecinos le han planteado temas locales y no de manera mayoritaria la situación del país en materia social o económica. “Los vecinos me han manifestado cuestiones muy puntuales que le suceden en su manzana, en su barrio y en el lugar donde viven, con dos ejes centrales como son el déficit habitacional y el sistema público de salud”, expresó.

Por último, el candidato a Intendente imaginó cómo será el lunes después de la elección: “espero verme de la forma que quisieron la mayoría de los vecinos en la PASO, en la forma que queremos quienes venimos pensando en esta construcción colectiva que venimos llevando adelante desde hace mucho tiempo en Olavarría y eso nuevo que creemos, vemos y sentimos en la calle que se está gestando. Son vecinos que ya no creen que el voto es secreto, son vecinos que me gritan en la calle, son vecinos que me acompañan en cada plaza por la mañana, son vecinos que me escriben y me manifiestan su apoyo y su cariño en las redes y eso tiene un valor enorme para mí, tiene un valor enorme para todo el equipo y esa exteriorización que hacen, la verdad da esperanza”.