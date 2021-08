Stolbizer en Olavarría: «Tenemos un Gobernador que es un patotero y soberbio»

La líder del GEN y precandidata en cuatro lugar de la lista de Diputados Nacionales de “Dar El Paso”, Margarita Stolbizer llegó a Olavarría en el contexto de una campaña electoral que va creciendo en intensidad a medida que se acerca el 12 de septiembre, fecha fijada para las elecciones legislativas.

Stolbizer llegó a Olavarría para respaldar las precandidaturas de Belén Vergel y Sebastián Matrella. Junto a la dirigente llegó además el Senador (y precandidato a la reelección) Alejandro Celillo. “Lo que yo traigo es el mensaje de nuestra lista nacional y el gran orgullo y alegría que nos da acompañar en esta oportunidad a Facundo Manes. Creo, y lo vengo repitiendo, que no vamos a encontrar ninguna novedad política más importante en este proceso que no sea la candidatura de Facundo Manes, no solo pensando en la elección PASO sino también pensando en la elección general, todo lo que hay y aparece en este proceso es como repetido, ni que hablar yo y lo asumo. Soy de los más viejito y lo tradicional”, comenzó diciendo.

“La política necesita oxigenarse con el afuera, oxigenarse con personas que vengan con la posibilidad de construir la empatía. La empatía es poder pararse en los zapatos del otro, entender lo que al otro le está pasando y movilizarnos para ver si ayudamos en modificarle la vida”, dijo Stolbizer y casi sumada al discurso que dio Manes en Olavarría la semana pasada expresó “venimos de muchísimos años de fracasos, porque las coaliciones electorales se arman para ganar elecciones y no fijan como objetivo central gobernar, hacerlo bien y mejorarle la vida a las personas”.

Para Stolbizer “la política tiene que volver a ser una herramienta transformadora de la realidad, en la que los beneficiarios de esos resultados no sean los políticos, sino que los políticos seamos los intermediarios para mejorar la vida de las personas”.

La líder del GEN dijo que Facundo Manes permite “expresar en términos concretos” el progresismo y amplió el concepto diciendo “Facundo es esa idea que simbólicamente nosotros expresamos, como la movilidad social ascendente” y explicó “es el niño que nace en un hogar de clase media y con el esfuerzo de sus padres y un Estado que brinda una educación de calidad, él va a la escuela pública, va a la Universidad Pública y llegar a ser el médico de prestigio que se forma en el exterior, vuelve a la Argentina y cumple el sueño de los padres que es que el hijo pueda progresar más allá de lo que ellos habían hecho. Ese es el ideal del progresismo que se expresa como movilidad social ascendente”.

En otro tramo de un extenso diálogo con la prensa de Olavarría expresó: “hoy vamos a escuchar a un amplio sector de la antipolítica, me refiero a los Milei o a los Espert que pregonan que hay que terminar con el Estado y al contrario nosotros creemos que, en la búsqueda de la igualdad, juega el Estado un papel central. Es el Estado el que tiene que acompañar. Se hace a través de la Educación, no hay demasiados secretos. Como dice Manes recuperar una educación de calidad es lo que nos permite este puente entre la educación y la empleabilidad”.

Allí esbozó otro análisis y dijo “la noticia más fuerte que hubo en los últimos días fue la fábrica Toyota diciendo que no podían encontrar 200 jóvenes con escuela secundaria que tuvieran la capacidad de comprender un texto del diario. Eso es dramático pero eso expresa la realidad de una Argentina donde tenemos una tasa de abandono de la escuela que es altísima y los que abandonan la escuela después no sabemos dónde van a parar y nos acordamos cuando es demasiado tarde. La otra cara de la moneda, porque después hubo otras empresas. El 70% de las empresas dijo que no conseguían jóvenes con las habilidades que la empresa necesita. La gran discusión es el contenido de la educación. Por otro lado, los chicos que llegan a la Universidad no quieren ser operarios de Toyota y es el otro drama que son los jóvenes que se quieren ir del país, es el mayor fracaso como Nación y como políticos”.

“Cuando Facundo Manes pone en el centro de la escena la educación vamos a resolver mucho de los problemas que hemos ido acumulando a lo largo de los años”, manifestó la precandidata a Diputada Nacional que además comparte lista con Jesús Cariglino histórico dirigente del PJ Bonaerense.

La ex Diputada Nacional aseguró que Facundo Manes llegó a la política para “mejorar la calidad del debate” y sostuvo “el debate venía pobrísimo, el debate no podían ser las culpas”.

En ese punto fue donde cargo directamente contra Axel Kicillof cuando dijo “tenemos un gobernador que lo único que hace, además de agredir porque es un patotero y soberbio es llorar por la herencia que le dejaron. Que tiene que hacer un gobernante, es dejar de llorar por la herencia y lo que debe hacer cuando termine es demostrar que dejó algo mejor de lo que recibió. Esto no va a poder hacer el gobernador de la provincia de Buenos Aires”.

“No van a escuchar a Manes hablar más de nadie”, sostuvo Stolbizer después de la dura crítica a Kicillof y reiteró que “Manes mejora la política y la Argentina”.