Tandil: Graves incidentes entre la Bonaerense y los familiares del joven que mató un funcionario de Lunghi en un accidente

La marcha, integrada por familiares y amigos de Sebastián Simón, además de miembros de la Agrupación 1 de Octubre, se movilizó desde Avenida Colón y Machado, hasta el Municipio de Tandil. El objetivo de esta nueva manifestación, además del reclamo de justicia por la muerte del joven de 20 años, fue la de exigir la renuncia del Intendente y su gabinete, luego que surgieran versiones sobre un presunto encubrimiento que le habría garantizado el secretario y mano derecha del Intendente, al Jaureguiber, cuando éste todavía estaba prófugo de la justicia y se buscaba al responsable de atropellar a Simón.

Esta versión, si bien fue desmentida por el gobierno municipal en un comunicado oficial, generó la reacción de los familiares, que siguen reclamando la detención efectiva de Jaureguiber.

Este lunes, al tratar de ingresar al Municipio, los manifestantes se encontraron con un fuerte vallado de efectivos de Infanteria, que les impidieron el paso y hubo choques y enfrentamientos.

Marcelino Simón, padre del joven fallecido, advirtió que «nosotros no vinimos a llevarnos por delante a la policía. Actuaron muy mal, no le pueden pegar a la madre de Seba. le pegaron con el escudo».

«Como nosotros somos un negritos de mierda, fue mi hijo vestido como se visten los chicos hoy y no le tomaron la denuncia. Después, a mí me atendieron de 10, pero mientras tanto, a mi hijo no le dieron bolilla. Y a mí me decían que tenía que ir el del accidente que los habían llamado del hospital y que a Sebastián le daban el alta. Y no era así. Si yo no me enojo como me enojé, no me toman la denuncia tampoco», recordó el hombre, en relación a la ctitud policial en este caso.

También cuestionó que «de fiscalía nadie me llamó y me dijo: ‘estamos haciendo esto y la causa se está moviendo’. Yo pienso que no se está moviendo, porque nadie me informa, nadie me dice nada».

«Es una falta de respeto que se estén cagando de risa los milicos. Miralos, se cagan de risa de nosotros», dijo una de las hermanas del joven fallecido a ABCHoy mientras algunos manifestantes se arrojaban agua a la cara para tratar de contrarrestar los efectos de los gases lacrimógenos recibidos.

«Venimos a pedir justicia, que quede preso. Queremos ya la firma de la Cámara y que vaya detenido», expresó respecto a la situación procesal de Jaugueriber.

«No nos vamos a mover de acá hasta que no salga la orden de la Cámara y sea detenido. Y que se investigue a Pérez y a todos los de acá adentro. Están ocultando algo acá», insistió.

«Así como ayer (Lunghi) mandó a los medios (un comunicado) diciendo que nos apoyaba, por qué no salió el domingo pasado a decir que repudiaba el acto de su empleado. Ahora se dan cuenta que no solo Lunghi sino todos estaban enterados de los que había pasado. Todos los que están acá adentro lo sabían. En el momento que Lunghi nos llamó adentro, él sabía lo que había pasado. Era mentira que no sabía nada», subrayó.

Además, pidió que se investigue todos los celulares de los funcionarios y no sólo los de algunos.

Los manifestantes comenzaron los preparativos para instalar precarias carpas en el veredón del palacio Municipal en donde piensan instalarse a esperar hasta que se expida la Cámara. (Fuente: ABCHOY)