Tandil: Luego del voraz incendio en las sierras realizan guardia de cenizas

Fuente: El Eco

La situación del voraz incendio que se desató en las sierras de Tandil la semana pasada recién parece empezar a controlarse, luego del intenso trabajo que debieron llevar adelante los Bomberos de la vecina ciudad y de localidades aledañas para sofocar las llamas.

Por estas horas en la zona se realiza una guardia de cenizas y se espera una nueva evaluación de la ciudad en el transcurso de la jornada del lunes, informó el El Eco de Tandil citando a voceros oficiales.

Se supone que unas 200 hectáreas fueron arrasadas por el fuego.

El Director de Defensa del Municipio se refirió a las causas y afirmó que “naturales no fueron, no había manera de que haya sido natural, no hubo tormenta eléctrica, ni mucho calor ni mucho viento. Es más que claro que esto ha sido intencional, el tema es que pudo ser intencional porque alguien quiso prender para hacer daño o de alguien que prendió y se le fue de las manos, alguien que fue a comer algo a las sierras y prendió, tampoco por el lugar donde comenzó el incendio da para eso, lo más probable es que alguien haya prendido por prender, pero no está confirmado tampoco”.

“Es muy difícil de comprobar, si no tenés una foto de la persona prendiendo el fuego o alguien que los haya visto es muy complicado llegar a saber, sí es más que seguro que no fue natural”, manifestó.

Y detalló que la estadística dice que el 95 por ciento de los incendios forestales suceden por “negligencia, por la mano del hombre, el otro 5 por ciento se lo puede achacar a eventos naturales, que puede ser una tormenta eléctrica, que descargue un rayo”.

Recordó que el siniestro se originó en la zona de la cantera Los Naranjos, el miércoles pasado a la madrugada, se controló y “cuando avisan de este otro incendio el jueves y llegan al lugar, encuentran dos focos distintos más o menos en la misma zona con 500, 600 metros de separación, y se empezó a extender, justo hubo cambios de viento, material muy seco, sobretodo retamas o la zarzamora que en la parte de arriba se ve verde pero abajo está todo seco, y aparte el viento que fue cambiando”.

Respecto al despliegue de personal que se requirió, puntualizó que en un primer momento trabajaron las dotaciones de bomberos de Tandil, enseguida se sumó la de María Ignacia, pero “al ver la magnitud del incendio se empezó a llamar a otras jurisdicciones, apareció gente de Rauch, Ayacucho, a la tarde cuando comenzó a trabajar el avión hidrante ya se había gestionado la presencia de otros lugares, vino gente de Mar del Plata, de Necochea, de Miramar, y ya cuando se convocó a la Regional de Bomberos Voluntarios vinieron de todos lados, desde Orense, Daireaux, González Chaves, la verdad que hemos tenido un apoyo grandísimo. Ha venido gente de todos lados a trabajar”.

“Muchos vecinos acercaron agua, comida para los bomberos, pero había gente que se ponía a apagar con el peligro que eso conlleva como decía Ramón, lo hacían sin los elementos de protección y pueden ocasionar un problema mayor de la solución que pueden dar. En el afán de querer ayudar la gente hace esas cosas que son entendibles”, afirmó.

En tanto, advirtió que “se ha visto mucha gente que ha tomado como moda ir al cerro a comer, o se llevan unas hamburguesas, y ponen dos o tres piedritas y prenden fuego y eso muchas veces no queda bien apagado. De esa manera se genera la mayoría de los incendios de ese tipo”.

“También hay que tener en cuenta que la gente que vive en estas zonas debe tomar ciertas precauciones, a todos nos gusta vivir en las sierras, pero hay gente que se hace casas en el monte y el tema es que tome las precauciones para cuidarse, si vas a ir a vivir a un lugar así, más vale que debés tener sobredimensionada la capacidad de reserva de agua, también el hecho de limpiar, sacar hojas muertas, sacar ramas, podar árboles, cuestiones que son para evitar que un incendio llegue a la puerta de tu casa”, manifestó.

Por último, indicó que “hubo un par de casos donde el fuego estuvo muy cerca de viviendas, a tan sólo metros, pero el rápido accionar de Bomberos pudo evitar que llegara”.