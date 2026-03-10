26 médicos de Olavarría presentaron un reclamo ante el Concejo Deliberante por deudas de PAMI

Profesionales médicos de la ciudad de Olavarría presentaron una nota formal ante el Honorable Concejo Deliberante con el objetivo de exponer la situación que atraviesan los prestadores vinculados al Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados (PAMI).

En el documento, que ingresó al cuerpo legislativo el pasado 6 de marzo, los profesionales denuncian la existencia de una deuda y plazos de pago vencidos por parte de la obra social nacional. Los médicos manifestaron que «PAMI mantiene una deuda crónica y plazos de pago ampliamente vencidos con los médicos de nuestra ciudad», situación que, según indicaron, imposibilita el sostenimiento de las estructuras de trabajo, incluyendo alquileres, insumos y sueldos de personal.

Respecto a la continuidad de la atención, el texto señala que «el incumplimiento de PAMI no solo denigra nuestro ejercicio profesional, sino que pone en riesgo inminente la continuidad de la atención médica de miles de adultos mayores olavarrienses». Ante este escenario, advirtieron que los profesionales podrían verse forzados a «suspender el crédito a la obra social, trasladando el costo de la consulta al afiliado de forma particular».

En la nota remitida al presidente del cuerpo, se solicita al Concejo Deliberante que la problemática tome estado parlamentario, se emita una resolución exigiendo la regularización de las deudas y se genere un canal de mediación con las autoridades locales de la obra social.

«No podemos permitir que el ajuste o la ineficiencia administrativa se realicen a costa del trabajo médico y de la salud de nuestros abuelos», concluye el reclamo presentado por los profesionales locales.