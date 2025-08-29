Allanamiento por robo de herramientas y artículos varios

La Comisaría Segunda de Olavarría logró esclarecer dos robos ocurridos en la ciudad, recuperando los elementos sustraídos y notificando a los sospechosos.

En un primer caso, a partir de una denuncia por robo en una camioneta Renault Trafic, la policía recuperó la totalidad de los objetos sustraídos. El hecho, caratulado como «Allanamiento con Anuencia por Robo», permitió que el personal del Gabinete Técnico Operativo realizara tareas de investigación que derivaron en un allanamiento en una vivienda de la calle Dorrego al 4000.

En el lugar, se hallaron y se recuperaron un estéreo, una matera eléctrica, un crique rojo, una linterna, una garrafa de 1 kg y otra de 2 kg, además de varias herramientas de la marca Stanley. Los sospechosos, dos hombres de 28 y 26 años, fueron notificados y quedaron a disposición de la UFI N° 4, a cargo de la Dra. Serrano.