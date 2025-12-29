Abrió la preinscripción de la Residencia Municipal para Estudiantes Rurales en Olavarría

El Municipio de Olavarría informó que se encuentra abierta la preinscripción para la Residencia Municipal para Estudiantes de localidades rurales, un espacio de alojamiento ubicado en pleno centro de la ciudad que tiene como objetivo promover la igualdad de oportunidades en el acceso a la educación superior y a la formación profesional.

La iniciativa está dirigida a jóvenes del Partido de Olavarría que residen en zonas rurales o localidades alejadas de la ciudad cabecera, algunas de ellas ubicadas a más de 100 kilómetros, donde se concentran los centros educativos y las Casas de Altos Estudios. La falta de espacios de alojamiento ha sido, históricamente, una de las principales barreras para la continuidad educativa de muchos estudiantes.

Los requisitos para postularse son tener entre 17 y 25 años y contar con residencia real en zona o localidades rurales del Partido de Olavarría. La preinscripción se realiza a través de un formulario online, que estará disponible hasta el viernes 23 de enero.

La residencia funciona en un inmueble ubicado sobre calle Necochea al 3200, con acceso lindero al Museo Municipal Hermanos Emiliozzi. Desde el área de Mantenimiento del Municipio se llevan adelante tareas de reacondicionamiento integral para garantizar condiciones adecuadas de habitabilidad, confort y servicios para los estudiantes que allí se alojen.

Quienes deseen realizar consultas o evacuar inquietudes pueden comunicarse vía WhatsApp al 2284 737766, únicamente por mensajes, de lunes a viernes en el horario de 7 a 15 horas.

Desde la gestión municipal se remarcó que la educación pública es considerada una herramienta central para la igualdad de oportunidades y para la construcción de una sociedad más justa y equitativa. La creación de esta residencia formó parte de la plataforma de gobierno presentada por Maximiliano Wesner antes de asumir como intendente en 2023.

Además, en 2024, el Concejo Deliberante Estudiantil, a partir de una propuesta impulsada por estudiantes del CEPT N°8 de Espigas, presentó un proyecto con el mismo espíritu, que obtuvo el acompañamiento de sus pares y la posterior aprobación del Honorable Concejo Deliberante.