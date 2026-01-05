Accidente en el acceso a Sierras Bayas deja a un joven internado

Un joven de 23 años resultó herido durante la madrugada de este lunes tras protagonizar un accidente vial en el acceso a la localidad de Sierras Bayas, en el sector conocido como «la zona de la virgen».

Por causas que se tratan de establecer, el conductor de un automóvil Volkswagen Gol, identificado como Franco Gastón Silva, perdió el control del vehículo y colisionó contra un poste y un sector de piedras.

Debido a las lesiones sufridas, Silva fue trasladado en ambulancia al Hospital Municipal «Dr. Héctor Cura», donde permanece internado en observación.

En el sitio del siniestro trabajó personal de Policía Científica para realizar las pericias correspondientes. El vehículo fue recogido con fines periciales y se instruyeron actuaciones bajo la carátula de «Lesiones culposas», con intervención de la UFI Nº 04 a cargo del Dr. Christian Martínez. (En Línea Noticias)