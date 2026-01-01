Accidente en la bajada del puente de avenida Colón

Un motociclista protagonizó un accidente a la 1 de la mañana en la bajada del puente de avenida Colón, frente al cuartel de Bomberos Voluntarios. Por causas que se tratan de establecer, el conductor perdió el control de su rodado y cayó al pavimento.

Al lugar asistió una ambulancia del Hospital Municipal, que trasladó al joven a la guardia de emergencias. Según se informó, las lesiones sufridas fueron de carácter leve.

Debido al operativo y el trabajo de los peritos, el tránsito en el sector estuvo totalmente interrumpido en ambos sentidos por un lapso de tiempo.

