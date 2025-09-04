Actualización de prestaciones y de pensiones: los principales puntos de la ley de Discapacidad

(NA) — La ley de emergencia en Discapacidad que fue ratificada este jueves por el Senado establece una actualización y cancelación de deudas con los prestadores de la salud y un nuevo mecanismo para ajustar las pensiones no contributivas por discapacidad.

Los principales puntos de la ley que establece la emergencia en discapacidad son los siguientes: