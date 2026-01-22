Adelanto / Murieron otros dos ancianos que se encontraban en el geriátrico incendiado

Ahora las víctimas fatales son siete.

Este jueves se confirmó el fallecimiento de dos personas mayores que se encontraban internadas tras resultar afectadas por el incendio ocurrido el lunes 5 de enero en un geriátrico de Olavarría.

De este modo, el número de víctimas fatales se elevó a siete.

La Municipalidad de Olavarría emitió un comunicado oficial en el que indicó: “Se informa que en el transcurso de las últimas horas se produjo el deceso de dos personas que habían resultado afectadas en el siniestro registrado días atrás en una residencia de larga estadía”.

En el mismo parte, el Municipio confirmó las identidades de las personas fallecidas. Se trata de Héctor Mario Munarriz, de 75 años, e Isabel Neris López, de 85, ambos residentes del hogar.

El incendio en el geriátrico

El lunes 5 de enero, minutos después de las 21.30, se desató un voraz incendio en un geriátrico ubicado en el barrio Isaura. Como consecuencia de la acción del fuego y la inhalación de monóxido de carbono, dos personas murieron durante el siniestro, mientras que decenas de residentes resultaron heridas y fueron derivadas a distintos centros asistenciales.

Con el correr de los días, y pese a los esfuerzos médicos, otras cinco personas mayores fallecieron como consecuencia de las lesiones sufridas.

Las víctimas fatales del incendio ocurrido en el geriátrico ubicado en la intersección de las calles 25 de Mayo y 110 son: Estela María Tacchella (83), Delia García (96), Omar Antonio Beratz (84), Armando Héctor Sosa (88), Alberto Arturo Dalceggio (82), Héctor Mario Munarriz (75) e Isabel Neris López (85).

La causa es investigada por la fiscal María Paula Serrano, bajo la carátula de “Averiguación de causales de muerte”.