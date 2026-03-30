Advierten por una falsa búsqueda laboral difundida en redes sociales

El Municipio de Olavarría alertó sobre la circulación de una publicación en redes sociales que promociona una supuesta búsqueda laboral, la cual no corresponde a una oferta real.

Según se indicó, la imagen difundida invita a enviar datos personales a una dirección de correo electrónico, por lo que se recomienda no compartir información a través de ese medio ante la posibilidad de una maniobra fraudulenta.

A partir de la intervención del área de Empleo, dependiente de la Secretaría de Desarrollo Económico y Productivo, se realizaron consultas con estaciones de servicio de YPF en la ciudad, desde donde se descartó la existencia de una convocatoria laboral bajo esas condiciones.

Ante este tipo de situaciones, se insiste en la importancia de verificar la información a través de canales oficiales antes de brindar datos personales.