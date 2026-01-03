La olavarriense Agustina Loos Matrella será la primera arbitra mujer en dirigir una final en la Liga Cultural y Deportiva de Tres Lomas.

Foto: CyD Fútbol

De esta manera, la olavarriense seguirá sumando hitos en su corta carrera profesional como árbitra que, además, la tiene contratada por AFA.

Loos Matrella estará secundada en la final por Alejandro Scipioni, José Garabento y Adrián Deber.

Este domingo en Casbas se termína la temporada y se define al gran campeón del año para la Liga Cultura y Deportiva de Tres Lomas.

En cancha de Villa del Parque, Atlético Argentino (local) y Atlético Quenumá (visitante) se enfrentan por la fecha 3 del triangular final.

Si Atlético Argentino gana o empata será campeón, por haber terminado mejor ubicado en la tabla acumulada anual.

A Quenumá solo le sirve la victoria para dar la vuelta.