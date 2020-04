Alberto Fernández: “Tenemos previsto que el domingo próximo se termine la cuarentena”

El presidente remarcó que la salida del aislamiento obligatorio depende de la evolución “día a día” de la pandemia y aclaró que “salir de este período tiene que ser una cosa muy cuidada”.

El presidente Alberto Fernández confió este sábado por la mañana que tiene previsto que “el domingo próximo se termine la cuarentena” aunque remarcó que la finalización del aislamiento social, preventivo y obligatorio que se extendió por decreto hasta el 13 de abril depende de la evolución “día a día” de la pandemia del coronavirus en el país.

“Si salimos como si nada hubiera pasado, y nos llega una persona de España, nos puede hacer un estrago. Hay casos que tendrán que seguir en cuarentena. Seguramente los chicos seguirán sin ir al colegio, la administración pública seguirá con trabajo a distancia, y seguirán los mayores adultos”, dijo el mandatario a radio Mitre.

En este sentido, el máximo responsable del Gobierno nacional consideró que salir de la cuarentena “tiene que ser una cosa muy cuidada”. “Tenemos previsto que el domingo próximo se termine la cuarentena, pero es día a día, hay que ir viendo cómo evoluciona. El momento más duro que tendremos que afrontar será la primera quincena de mayo”, advirtió, en base a las comunicaciones que mantiene con los infectólogos.

El presidente explicó que la cuarentena “se va a abrir paulatinamente y habrá casos que deberán seguir” con aislamiento y puso como ejemplo que “seguramente los chicos seguirán sin ir al colegio, la administración pública seguirá con trabajo a distancia y concurrirá la gente elemental para poder movernos, y seguirá la cuarentena en mayores adultos”.

Alberto Fernández también confesó sentirse “preocupado, enojado y molesto” por lo que ocurrió este viernes en las puertas de los bancos en todo el país, donde se formaron largas filas de jubilados y beneficiarios de asignaciones sociales, y pidió que “nadie se relaje”. “Cuando ví lo que había pasado ayer, dije ‘pucha’, todo este esfuerzo lo ponemos en peligro. Pero después de las medidas que tomamos, hoy volveremos un poquito al orden”, dijo.

“Llevamos adelante una cuarentena en un momento muy difícil y necesito que todos entiendan que no debemos relajarnos ya que nos está yendo muy bien y estamos logrando bajar la velocidad de los contagios”, enfatizó el jefe de Estado, quien consideró: “Ayer nadie preveía que iban a aparecer todos esos jubilados que no habían cobrado o que habían cobrado en parte”.

Fernández reconoció que “alguien hizo mal las cosas, no cabe ninguna duda”, aclaró que el Gobierno está “trabajando mucho y no está pensando en renuncias” de funcionarios, y reconoció que pudo haber habido problemas en la comunicación de las medidas. “Se difundió vía gráfica, cuando los diarios no están vendiendo mucho, y no se tuvo en cuenta la radio, la TV e internet”, justificó.

