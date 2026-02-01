Alerta a corto plazo por tormentas fuertes y granizo en Olavarría

​El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió este domingo un aviso de alerta a corto plazo que afecta a Olavarría y otras localidades de la región. El informe advierte por la formación de tormentas fuertes acompañadas de lluvias intensas y la ocasional caída de granizo.

​La notificación fue emitida a las 15:56 y tiene una validez de una hora desde su publicación. Además de Olavarría, el área de cobertura abarca a los partidos de Azul, General Alvear, Tandil y Tapalqué.

​Desde los organismos oficiales se recomienda a la población tomar precauciones, evitar circular por la vía pública si no es necesario y asegurar objetos que puedan ser desplazados por el viento.

​(En Línea Noticias)