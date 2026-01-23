El Servicio Meteorológico Nacional emitió una alerta amarilla por temperaturas extremas para Olavarría. Este nivel implica un efecto leve a moderado en la salud.

Las altas temperaturas pueden resultar peligrosas, especialmente para los grupos de riesgo, como niños y niñas, personas mayores de 65 años y quienes padecen enfermedades crónicas.

Según el pronóstico, las temperaturas máximas para los próximos días oscilarán entre los 32° y 34°, por lo que se recomienda extremar las medidas de cuidado, mantenerse hidratado y evitar la exposición al sol en las horas de mayor calor.