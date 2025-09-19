Alerta meteorológica: Se esperan fuertes tormentas en la región
El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) ha emitido una alerta por tormentas de variada intensidad para nuestra región, que podría estar acompañada por abundante caída de agua, granizo y ráfagas de viento. La advertencia abarca un doble nivel: amarillo y naranja, dependiendo de la zona.
Para las áreas bajo nivel amarillo, se prevé que las tormentas, algunas de ellas localmente fuertes, dejen entre 20 y 60 mm de precipitación acumulada. Además, se anticipa actividad eléctrica frecuente, granizo y ráfagas que podrían alcanzar los 70 km/h.
En las zonas con alerta naranja, las condiciones serán más severas. Se esperan tormentas fuertes o severas que podrían dejar entre 40 y 80 mm de lluvia, con la posibilidad de que se superen estos valores de forma puntual. A la intensa actividad eléctrica y el granizo se le sumarán ráfagas de viento de hasta 90 km/h.
Las autoridades recomiendan a la población tomar precauciones, como evitar salir de casa a menos que sea necesario, asegurar objetos que puedan ser arrastrados por el viento y mantenerse informados a través de fuentes oficiales.