Alerta por la mora empresarial: 1 de cada 8 empresas tiene atrasos en sus créditos

Un informe del Banco de la Provincia de Buenos Aires encendió una señal de alerta sobre la situación financiera de las empresas: en la actualidad, 1 de cada 8 firmas con crédito presenta atrasos en sus pagos.

Según el relevamiento, en el inicio de este año el 12,5% de las empresas registraba demoras mayores a 90 días, lo que representa un incremento respecto al año anterior y evidencia un deterioro en la cadena de pagos.

El informe destaca una paradoja: el aumento de la mora se dio en paralelo a una mejora en el nivel de actividad económica.

“En 2025 no solo creció la actividad: también lo hizo, y de manera generalizada, la irregularidad de cartera”, advierte el documento.

Esto implica que el crecimiento económico no está logrando mejorar la capacidad de pago de las empresas, especialmente en un contexto de ingresos ajustados.

Uno de los puntos más relevantes del análisis es la fuerte desigualdad según el tamaño de las firmas.

Mientras que las grandes empresas presentan niveles bajos de mora, las más pequeñas concentran los mayores problemas. En el segmento de créditos de menor monto, la irregularidad alcanza al 13,5% de las firmas y representa cerca del 10% del total de los préstamos.

En contraste, el 1% de las empresas concentra el 75% del crédito total y muestra niveles de mora significativamente menores, gracias a mejores condiciones de financiamiento.

En términos absolutos, el informe señala que más de 35.000 empresas presentan atrasos en el pago de sus créditos.

Si se amplía el análisis a firmas con demoras menores (entre 30 y 90 días), el porcentaje asciende al 16,5%, lo que anticipa un posible agravamiento del problema si la situación no mejora.

El deterioro no se limita a un sector específico. La mora aumentó en todas las ramas de actividad, incluso en aquellas que mostraron crecimiento.

Entre los sectores más afectados se encuentran hoteles y restaurantes, con niveles cercanos al 17%, seguidos por pesca y la industria textil y del calzado.

Incluso actividades con fuerte expansión, como el agro o la minería, registraron incrementos en la mora, lo que refuerza la idea de un problema transversal.

En la provincia de Buenos Aires, el indicador también mostró un deterioro. La mora empresarial alcanzó el 9,6%, con un incremento de casi 3 puntos porcentuales en el último año.

El informe advierte que la clave para revertir esta tendencia será la recuperación de los ingresos y las ventas.

En ese sentido, concluye que el crecimiento económico por sí solo no alcanza: sin mejora en la demanda interna y en la capacidad de pago de empresas y familias, la situación financiera seguirá bajo presión.