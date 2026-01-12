Alertan sobre el cierre de empresas en PBA: 232 por mes desde que llegó Milei al poder

En un comienzo de 2026 marcado por la continuidad de la crisis industrial, la provincia de Buenos Aires registra el cierre sostenido de empresas desde el inicio del gobierno de Javier Milei. Según datos difundidos por el ministro de Economía bonaerense, Pablo López, entre noviembre de 2023 y septiembre de 2025 dejaron de operar 5.335 empresas en territorio provincial, lo que equivale a un promedio de 232 cierres por mes.

El informe oficial advierte además que el proceso no se detuvo: se contabilizan siete meses consecutivos de caída en la cantidad de firmas activas, en un contexto que ya provocó más de 250 despidos en distintos sectores durante el arranque del nuevo año.

De acuerdo con el análisis del funcionario, la provincia concentra una porción significativa del impacto debido a su peso en la estructura productiva nacional. “Aunque el impacto fue generalizado, con la excepción de Neuquén, la provincia de Buenos Aires concentra más daño por su estructura productiva: aporta casi el 50% del valor industrial del país”, explicó López. En ese sentido, precisó que tres de cada diez empresas que cerraron en la Argentina estaban radicadas en territorio bonaerense.

El ministro vinculó de manera directa el fenómeno con las políticas económicas del Gobierno nacional. “No hay misterio. La apertura indiscriminada y el descuido de la actividad real golpean de lleno a la industria y el comercio, y derivan en la caída del entramado empresarial”, sostuvo.

El diagnóstico se refleja en casos concretos ocurridos en las últimas semanas. En la localidad de Pilar, la empresa agroindustrial GEPSA anunció el cierre de su planta y avanzó con 80 despidos, dejando a sus trabajadores en estado de alerta. A su vez, la petroquímica Sealed Air confirmó la desvinculación de 65 empleados, tras haber evaluado inicialmente un número mayor de cesantías.

La situación se repite en otros puntos del conurbano bonaerense. La firma mayorista Lustramax, con planta en el Parque Industrial de Tortuguitas, cesanteó a 29 operarios, mientras que la multinacional estadounidense Lamb Weston cerró su planta en Munro, partido de Vicente López, lo que derivó en el despido de alrededor de 100 trabajadores.

Desde el gobierno provincial advierten que, sin un cambio en el rumbo económico, la pérdida de empresas y puestos de trabajo podría profundizarse en los próximos meses, con un impacto directo sobre el entramado productivo bonaerense y el empleo industrial.