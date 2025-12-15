Amenazó a un vecino con una baldosa y terminó preso

Un hombre fue aprehendido luego de amenazar a un vecino con una baldosa en un hecho que se produjo en Necochea y Rivadavia.

La policía fue alertada del hecho y lograron advertir al atacante a corta distancia de su víctima.

De inmediato las fuerzas del orden aprehendieron al atacante, un hombre de 20 años, y secuestraron la baldosa.

El aprehendido fue trasladado a la sede policial a los fines de los recaudos legales correspondientes. La causa quedó a cargo de la UFI 10.