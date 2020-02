Andrea Milano: “Todo escritor es primero un gran lector”

Su historia, los libros, como se prepara para su próxima novela, la era digital y las ganas de traspasar el papel. De esto habló Andrea Milano, la escritora local que busca llegar a más olavarrienses con sus novelas.

Magdalena Bisogno*

Luciana Pedernera-Agencia Comunica

Es viernes a las 9,30 y Andrea Milano llegó a esta cita 15 minutos antes. Es puntual, lo reconoce, y también es una apasionada por la lectura desde que era chica. Quizás por eso desde su Hinojo natal leyó a Louise May Alcott, autora conocida por Mujercitas y Hombrecitos, libros que su madre dejó en sus manos desde muy temprana edad. Ahora, de adulta, escribe novelas románticas, policíacas y de suspenso, y no deja de leer a Stephen King porque ama el género de terror, aunque cree que no podría escribir sobre él.

En Olavarría hace muy poco tiempo que empezaron a conocerla porque cada página de sus libro estaban bajo un seudónimo, una estrategia de editorial para diferenciar los géneros de escritura que abarcaba. Andrea Milano, Breeze Baker, Lena Svensson y Sienna Anderson, todas en una sola persona que es Andrea Yungblut.

Atrás quedó la chica tímida que hace 12 años comenzaba a publicar. Nos recibe en una mesa de la Biblioteca Amoroso, espacio que nos rodeó de libros y un brillante sol que penetraba por las ventana, lugar especial para una escritora. Aquí cuenta con orgullo que su trabajo no tiene día ni horario,pero ella decide adoptar una rutina para entregar un poquito de sí en cada historia.

¿Qué te llevó a ser escritora?

Yo siempre digo que todo escritor primero, es un gran lector. Si no leés, muy difícilmente puedas llegar a desear ser escritor o convertirte en escritor. Yo fui lectora precoz, ya con cinco años leía en el jardín de infantes. Cuando entré en primer grado y enseñaban las letras yo ya las sabía todas, así que cuando empezaban a caer los libritos típicos de cuentos de esa edad los leía todos y siempre cuento que a mi con ocho años mi mamá me regaló mujercitas, el primer libro libro de novela que leí y en el que conocí al personaje de Jo March. Ahí también me di cuenta que quería contar historias, no solamente leerlas. Me picó el bichito y empecé con cuentitos, cosas cortitas o por ejemplo le cambiaba el final a los dibujitos animados.

-Si todo escritor es un gran lector ¿tenés tu propia biblioteca?

Sí, tengo dos bibliotecas. Una de ficción, de todo lo que leo, y mi biblioteca de investigación, donde están los libros de investigación para escribir mis novelas. A veces están todos mezclados o hay alguna pila de libros sobre una mesa, pero me encanta comprar libros. Tengo quizás para leer cien pero sigo comprando. Si te gusta leer no podés estar sin comprar libros. Escribir una novela a veces me quita tiempo para leer ficción, pero trato de leer media hora por día, 45 minutos.

Ahora estoy leyendo una novela ambientada en Brasil, porque la que estoy escribiendo es una novela histórica que va a estar ambientada durante las luchas abolicionistas en Brasil, alrededor del 1800, que se llama La fragancia de la flor del café, que está ambientada más o menos en esa época.

– ¿cómo te preparás cuando vas a escribir?

Primero armó el collage. Después, sobre todo en la novela histórica me documento mucho y busco información sobre lo que voy a escribir, con todo ese arsenal ahi ya puedo empezar. Si bien la trama ya está pensada, a veces surge una historia de la trama o del personaje y yo tengo que buscar en qué época o en qué momento situar a ese personaje. Y bueno, una vez que ya tengo armada la bibliografía, me armo una sinopsis. Trato de tener un esqueleto de cada novela y bien no tengo capítulo por capítulo, porque suelen ir variando y a medida que vas escribiendo por ahí te surge otra idea.

-Y todo esto ¿Como lo completas? ¿En qué momento surgen tus ideas? Porque seguramente muchas cosas se vienen a tu mente cuando no estás frente a la computadora…



Sí, sí, totalmente. Vos escribís una novela cuando estás sentado en el teclado pero tambien vas escribiendo cuando estás haciendo cualquier otra cosa. Estás secando los platos y se te ocurre una idea, estás durmiendo y te despertás en el medio de la noche con una idea, corrés al celular para grabarla, para tenerla… o incluso, cuando estás en una historia, te surge algo para otra, que obviamente la anotas y la guardas para cuando le llegue su turno.



-Tus primeras novelas comenzaron en una editorial pequeña, como lo es Vestales, o Ediciones B. ¿Cómo fue tu experiencia al firmar con Penguin Random House?



Random nuclea a varios sellos editoriales y está en todo el mundo. En 2007, yo tenía una novela histórica que era “Embrujo Gitano” y nadie me la quería publicar, ni Vestales ni Ediciones B (que ahora forma parte de Penguim) porque ellos venían publicando con suspenso o policial romántico, y no querían cambiar el género. Yo tenía esa novela que no sabía qué hacer y no quería que quedara en un cajón. Gabriela Exilart,le habló a su editora de mí, y me dijo que le escribiera contándole que tenía esta historia. Justo ellos estaban buscando autoras nuevas.

Terminé de revisar Embrujo y se la mandé a Florencia (la editora), que tardó casi seis meses en leerla. En ese interin que ella estaba leyendo Embrujo Gitano y evaluando para ver si la contrataban o no, surgió la idea de participar en la antología “Ay Amor”, en el 2015, junto con Florencia Bonelli, Cristina Bajo y todas las autoras. Imaginate mi felicidad, no sabía que iba a pasar con “Embrujo Gitano”, si les iba a gustar o no, pero que me incluyeran en la antología con tantos nombres importantes, obviamente le dije que sí. Tuve que escribir un cuento porque en ese momento no tenía. La antología salió en julio de 2015 y todavía la editora estaba leyendo mi novela.

En septiembre me escribió para decirle que le había gustado y que la contrataba. Fui a Buenos Aires a una reunión en Penguin y al mes viajé para firmar el contrato y en 2016 se publicó.



La era digital



-Vos escribis para libros en papel pero ¿Qué te pasa con esta época tan digital?



Yo escribo para papel y digital, la editorial primero te saca el libro en papel y despues te saca el E-book y ahora incluso “Ay pasión” la antología salió en audiolibro que si bien es un sistema o un método que recién empieza, es como que se está imponiendo. Pero sí, conviven, si bien uno siempre va a ser fanático del libro en papel, yo leo en papel y leo en digital, pero en mi biblioteca quiero tener libros. Esa pasión por el libro en papel no va a morir nunca pero eso no significa que el libro digital se imponga al papel.Por ahi tenes la posibilidad primero de leer el libro digital y despues comprarlo en papel.



-Hablando de esta era tan digital, ¿Cómo te llevas con páginas o grupos que suben libros pirateados?



Siempre digo que es como el Quijote tratando de luchar contra los molinos de vientos, porque por más que despotriques y te enojes porque tu libro está pirateado no va a dejar de estarlo. La editorial puede hacer miles de cosas para que el libro esté protegido, pero se las arreglan igual. Yo digo “bue” mientras me lean, porque también pasa que si te gusta el libro y lo leíste en digital después lo compras o te conocen por ese libro. Rescato mucho esto de las redes y los grupos de lectura que se arman, eso esta bueno. Hay varios grupos de lectores que organizan meriendas y encuentros. En Buenos Aires es muchísima la movida que hay, aca olvidate, no creo que pase nunca. Ojala se pudieran hacer cosas acá más allá de la feria del libro. A mi me conocieron primero en Buenos Aires y después acá.

-Aprovechando que haces referencia tu ciudad ¿Te sentís reconocida por Olavarría?

No se, yo siempre digo que para ser profeta en tu propia tierra cuesta muchísimo, además yo empecé a publicar con Vestales, ellos no llegaban acá. Yo publicaba novelas en Buenos Aires y no llegaba a Olavarría, era una editorial chiquita y no me conocian aca. Por eso la idea mía de escribir para el diario El Popular era para acercarme al lector de acá y creo que funcionó.

-Que lindo que hayas podido concretar la llegada al lector olavarriense, ¿Te gustaría que alguna de tus historias fuera llevada a la pantalla?

Yo creo que es lo que todo escritor sueña, que alguna de sus historias traspase el papel. Seria genial, acá en Argentina lo logró Viviana Rivero. Hicieron la miniserie con “Un secreto bien guardado” una de sus novelas. La editorial manda propuestas a las productoras, se mueve en ese sentido. Pero hay que ver qué historia le interesa a la productora. ¡Es un sueño!



-Estaríamos esperando todos esa miniserie… Estas con tu próxima novela ¿sabes qué título le vas a poner?



Tengo dos o tres ahí como alternativas, porque después hay que ver si la editorial los deja o los cambia, por ejemplo de “En brazos de mi enemigo” la única palabra que quedó mía era “brazos” después lo otro era todo de la editorial. “Embrujo gitano” y “Alma gitana” fueron míos y quedaron y aparte me gustan porque están relacionados los dos, si bien son novelas que están hiladas, quería que lo títulos el lector los relacione. Por eso cuando envió la novela envió varios nombres porque después desde la editorial eligen.

*Estudiante de la cátedra Diseño de la Información Periodística de Periodismo

