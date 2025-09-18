Andrés Arouxet en CoNverSo: «con Boca encontré mi lugar en el mundo, es combinar las pasiones de manera perfecta»

El olavarriense Andrés Arouxet fue el protagonista de la última emisión de CoNverSo, el ciclo de entrevistas que produce En Línea Noticias y conduce Fabricio Lucio.

Arouxet es periodista y fotógrafo. Desde hace años se viene desempeñando en Olavarría retratando momentos que hacen a la historia de la ciudad.

En el último tiempo su vida profesional cambió y cambió para bien dado que empezó a realizar coberturas siguiendo al club Boca Juniors, el club de sus amores.

De esta manera, como el mismo dijo, combina sus dos pasiones.

Este año Andrés Arouxet viajó a los Estados Unidos y cubrió el Mundial de Clubes. Esa experiencia hoy es su piso, porque claramente no tiene techo.

Mira la entrevista completa