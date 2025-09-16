El episodio semanal se estrenará este miércoles 17 de septiembre. ¿Qué hay detrás de la historia de la foto de Miguel Merentiel haciendo la V?

El fotoperiodista olavarriense Andrés Arouxet será el protagonista de un nuevo CoNverSo, el ciclo de entrevistas que produce En Línea Noticias y conduce Fabricio Lucio.

El ciclo cuenta con emisiones semanales cada miércoles a las 19 horas y como pasó el último domingo se presentan ediciones extras. La última emitida, y que generó gran repercusión, fue la charla con la kinesióloga y docente de la Universidad Nacional de Buenos Aires, Nerina Coria.

Este miércoles 17 de septiembre a las 19 horas conoceremos parte de la historia y las pasiones de Andrés Arouxet. Él, primero, se define como periodista y desde allí asegura haber llegado a la fotografía, la tarea que realiza en la actualidad y que lo ha llevado a retratar las caídas y éxitos del club Boca Juniors.

La charla con Andrés Arouxet fluye entre sus inicios en el periodismo -con su padre como referente- hasta su llegada a los Estados Unidos para cubrir el Mundial de Clubes, en el que Boca fue uno de los equipos argentinos en participar.

Andrés Arouxet con su marcada presencia en la cancha de Boca ha logrado mantener un fuerte vínculo con la mayoría de los jugadores del primer equipo xeneize, aunque el más resonante es con Miguel Merentiel.

¿Qué hay detrás de la historia de la foto de Miguel Merentiel haciendo la V?

Ph: Andrés Arouxet.

