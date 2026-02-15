Ángela Leiva en Olavarría: «Nací para estar arriba de un escenario»

Las imágenes de la jornada fueron registradas por Mauricio Latorre.

En el marco de la 22.ª edición del Festival Nacional de Doma y Folclore, Ángela Leiva brindó una conferencia de prensa antes de su presentación en el escenario mayor Horacio Guarany. La artista se refirió a su vigencia en la música popular y a su presente internacional.

Durante el contacto con los medios, Leiva destacó la importancia de los 17 años de carrera que cumple actualmente y expresó orgullo por pertenecer a la grilla de artistas que el público espera. «El público es el que te da el pulgar arriba y nosotros somos los agradecidos con ellos», señaló

Sobre su relación con el festival y el género, mencionó que aunque no creció con el folclore, lo interpreta con respeto y cariño, agradeciendo al público que le permite cantar zambas en sus presentaciones.

Proyección internacional y homenajes

La cantante se refirió también a su expansión hacia los mercados de México y Estados Unidos tras firmar con el sello Fonovisa, de la familia de Universal Music. En este contexto, explicó su decisión de homenajear a Jenni Rivera:

«Elegí a Jenni Rivera porque me inspira mucho. Ella ha tomado partido con su voz y su música como bandera de las mujeres en México y Estados Unidos».

Finalmente, sobre su preparación para grandes eventos, la artista afirmó que vive de la misma manera presentarse en un teatro íntimo o ante miles de personas. «Nací para estar arriba de un escenario. Para mí es lo mismo porque amo hacer lo que hago y me gusta brindarle un buen show a la gente».

(En Línea Noticias)