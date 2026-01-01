Año Nuevo: Olavarrienses se convirtieron en los primeros en llegar al complejo El Paraíso

Una familia de Olavarría se convirtió en la primera en ingresar al Complejo Turístico El Paraíso en el inicio de la temporada 2026. El hecho se registró en las primeras horas del nuevo año, en el parador de cobranza del Balneario.

Se trata de Natalia Lorena Kais, Ramón Ortiz y su hija Sol Mía Ortiz, quienes fueron recibidos por personal del Área de Turismo al momento de su arribo al complejo.

Como gesto de bienvenida, se les hizo entrega de un certificado recordatorio junto con artesanías y manualidades elaboradas por productores locales, en reconocimiento por haber elegido el destino para comenzar la temporada estival.

Desde la organización destacaron la importancia simbólica del acontecimiento, ya que la familia representa a los primeros visitantes del año y, en este caso, a la comunidad de Olavarría, una de las localidades que tradicionalmente aporta gran cantidad de turistas a la región.

El inicio de la temporada 2026 marca la apertura formal del complejo turístico, que se prepara para recibir a visitantes durante todo el verano, con propuestas recreativas, espacios naturales y servicios destinados al descanso y la recreación.