Antes de visitar Olavarría, Axel Kicillof se reunió con Estela de Carlotto

El mandatario bonaerense estará este miércoles en Olavarría.

El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof recibió este martes en La Plata a la Presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo Estela de Carlotto.

«La lucha inclaudicable por la Memoria, la Verdad y la Justicia siempre será una bandera de los que seguimos tu ejemplo. Gracias por tu visita, querida Estela», dijo Kicillof que este miércoles estará en Olavarría para fortalecer la campaña de Fuerza Patria de cara al 26 de octubre próximo.

Agenda del gobernador en Olavarría

En la noche de este martes, de manera oficial, se confirmó la agenda del gobernador Kicillof en Olavarría.

Se prevé que Kicillof llegue a la ciudad a las 11 horas y realizará las siguientes actividades.

En primera instancia recorrerá la fábrica de Cerámicos y Revestimiento “Canteras Cerro Negro SA”. Tras eso, visitará las viviendas del barrio CECO III.

Más adelante se llevará adelante una reunión con representantes del sector productivo y, hacia las 13.30 horas, brindará una conferencia de prensa.