Anunciaron cambios en las terceras líneas del Ejecutivo Municipal: Hay una nueva directora de Licencias de Conducir

El Municipio de Olavarría informó la oficialización de una serie de cambios en la conducción de diversas áreas, en el marco de un proceso de reordenamiento interno de la estructura administrativa.

Desde el Ejecutivo se aclaró que, en todos los casos, se trata de personas que ya se encontraban cumpliendo funciones dentro del Municipio, sin que se produzca el ingreso de nuevo personal.

Los cambios dispuestos son los siguientes:

Dirección de Habilitaciones: Romina Podetti

Romina Podetti Dirección de Licencias de Conducir: Yesica Barros

Yesica Barros Dirección de Gestión Deportiva: Fernando Otaviano

Fernando Otaviano Coordinación de Desarrollo Deportivo: Enzo Jarrie

Las modificaciones ya se encuentran vigentes y forman parte de una reorganización interna de las áreas mencionadas.