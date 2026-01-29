AOMA acordó un aumento salarial para los trabajadores de cemento portland

La Asociación Obrera Minera Argentina (AOMA) confirmó este jueves el cierre de un nuevo acuerdo salarial para los trabajadores comprendidos en la rama de Cemento Portland.

La resolución se dio tras varias jornadas de negociación entre el secretario general del gremio, Héctor Laplace, y los representantes de la Asociación Fabricantes de Cemento Portland (AFCP).

El acuerdo establece un incremento del 5% correspondiente al mes de enero.

Según indicaron desde el sector gremial, este porcentaje busca sostener el poder adquisitivo de los empleados frente al contexto económico actual.