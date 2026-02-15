Apareció el peón rural que era intensamente buscado en Bolívar

Adrián Gallo fue localizado en la mañana de este domingo, en el marco del operativo desplegado en la zona rural del Partido de Bolívar.

Según se informó oficialmente, el trabajador rural fue hallado a las 10:40, a unos 10 kilómetros en dirección a la localidad de Ordoqui, desde el establecimiento donde se encontraba trabajando el pasado 13 de febrero.

De acuerdo a los primeros datos, su estado de salud es bueno y no presenta lesiones visibles. No obstante, evidenciaría algún grado de desorientación. Al ser consultado, manifestó que se encontraba trabajando en esa zona, lo que daría cuenta de una posible alteración temporaria en la ubicación temporal de su relato.

El rastrillaje realizado durante la mañana fue encabezado por la fiscal Julia María Sebastián y contó con la participación de SUBDDI Bolívar, EPDS Bolívar, CPR Bolívar, personal de Canes del Servicio Penitenciario Bonaerense y la Dirección de Protección Ciudadana de Bolívar.

Tras ser encontrado, Gallo fue trasladado a un centro asistencia para recibir la atención médica correspondiente. Previamente, pudo reencontrarse con sus hermanos, quienes también habían participado del operativo de búsqueda.