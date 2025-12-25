Aprehendido tras robar en un comercio

Un hombre de 33 años fue capturado por la policía este jueves 25 de diciembre, luego de protagonizar un robo en un comercio ubicado en la intersección de las calles Estrada y Guisasola.

El hecho se produjo en el local de razón social «Buenos Frutos». Según el reporte oficial, un llamado al sistema de emergencias 911 alertó sobre un sujeto que, tras romper una ventana del establecimiento, sustrajo diversos elementos y emprendió la fuga a pie.

A raíz del alerta, personal del Comando de Patrullas de Olavarría (CPO) inició una búsqueda por la zona. Los efectivos lograron interceptar y aprehender al sospechoso en la intersección de la avenida Sarmiento y Tacuarí.

Al momento de la requisa, el hombre llevaba en su poder los artículos sustraídos del comercio: Un paquete de papel higiénico. Un jabón en pan. Un paquete de lana de acero. Una esponja.

Tras la aprehensión, los uniformados se entrevistaron con la propietaria del local, una mujer de 42 años, quien constató los daños sufridos en la ventana y el faltante de la mercadería recuperada. En el lugar trabajó personal de Policía Científica para preservar la escena y realizar las pericias correspondientes.

El imputado fue trasladado a la Comisaría Primera por cuestiones de jurisdicción. En el caso interviene la UFI N° 04, a cargo de la Dra. Serrano, bajo la carátula de «Robo».