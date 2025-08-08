Aprehendieron a dos personas que «transportaban» marihuana

Operativos de saturación que llevó adelante personal de la Unidad Táctica de Operaciones Inmediatas (UTOI) de Olavarría terminó con dos personas aprehendidas y puestas a disposición de autoridades judiciales.

En el barrio Bancario – se informó – un hombre fue aprehendido el miércoles en horas de la madrugada cuando llevaba un envoltorio de marihuana escondido entre sus ropas.

Por su parte, el jueves en horas de la mañana un hombre fue sorprendido transportando una bolsa de marihuana en el interior de un automovil.

En la causa interviene la UFI N° 19 quien imputó a los sujetos como Infracción a la Ley 23.737 – Tenencia ilegal de estupefacientes.