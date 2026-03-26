Aprehendieron a un joven de 19 años que circulaba en una moto con la numeración del cuadro suprimida

Personal de Motopolicías procedió a la interceptación y aprehensión de un joven de 19 años. El procedimiento se realizó en el marco de la Orden de Servicio 21/2026.

Al momento de la interceptación, el joven circulaba en un motovehículo de color negro y carecía de la documentación correspondiente. Tras realizar la inspección del rodado, el personal policial cursó vía radial los datos del motor marca Zanella, el cual no arrojaba pedido de secuestro activo.

Sin embargo, al inspeccionar el cuadro del vehículo, se estableció que el mismo se encontraba modificado y con la numeración suprimida.

En el caso interviene la UFI Nro. 4, a cargo de la doctora María Paula Serrano, quien dispuso la notificación de la formación de la causa por infracción al artículo 289 del Código Penal. El imputado recuperó la libertad supeditado al proceso, acorde al artículo 161 del CPPBA.

El motovehículo fue incautado y las actuaciones fueron elevadas a la Comisaría Segunda por razones de jurisdicción.