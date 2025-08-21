Ariel Moscardi en CoNverSo: «Vamos a retomar las prácticas quirúrgicas de obesidad mórbida en el Hospital»

En el Hospital Municipal «Dr. Héctor M. Cura» funciona un programa de cirugías bariátricas destinado a vecinos y vecinas del Partido de Olavarría con bajos recursos y que padecen la enfermedad de la obesidad.

Este programa fue implementado en durante la gestión de José Eseverri como intendente y Ramiro Borzi como Secretario Municipal de Prevención de la Salud.

Jorge Ariel Moscardi, cirujano especializado en cirugía bariátrica, fue parte de CoNverSo, el ciclo de entrevistas que produce En Línea Noticias y conduce Fabricio Lucio.

En el desarrollo de la entrevista, Moscardi confirmó: «vamos a retomar las cirugías en el Hospital, dado que estábamos con un problemita con el instrumental y ahora el instrumental se está por comprar. Vamos a retomar las prácticas quirúrgicas de obesidad mórbida en el Hospital.»

Moscardi, más allá de realizar este anuncio, declaró, «no cualquier paciente con obesidad se opera» aunque dejó en claro, «el acceso de la gente sin recursos a este tipo de cirugías está garantizado en el Hospital público.»

Te invitamos a mirar la entrevista completa