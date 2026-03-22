Arranció el Bataracito

El Club Atlético Estudiantes dio inicio a la 12° edición del Bataracito, uno de los eventos más importantes del calendario del vóley albinegro.

Ph: Prensa Estudiantes

Con la participación de 62 equipos de la Federación Bonaerense y Metropolitana, el torneo arrancó este sábado con 61 partidos disputados pese al clima lluvioso y fresco.

Esta edición tiene un condimento especial: por primera vez en la historia el torneo se disputa íntegramente en las instalaciones de Estudiantes, gracias a la ampliación del Minigimnasio que permite contar con 9 canchas en simultáneo.

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Además de la competencia, el Bataracito se vive como una experiencia social. En la noche del primer día los participantes compartirán cena y alojamiento dentro del club. El torneo continuará el domingo y cerrará el lunes con las finales.