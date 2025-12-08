Asamblea anual del CECO: «crecimiento significativo y muestran solvencia patrimonial»

El Centro Empleados de Comercio de Olavarría realizó una asamblea general ordinaria en el salón de usos múltiples de la sede gremial de Coronel Suárez 2752, donde se presentó el informe de gestión de cada secretaría y los resultados económico-financieros del último ejercicio, que arrojaron un crecimiento significativo y evidenciaron solvencia patrimonial.

El encuentro comenzó con palabras de bienvenida del secretario general, Miguel Santellán, quien agradeció la participación de afiliados y afiliadas. La asamblea fue presidida por Ramón Tiseira, mientras que Mariela Requena y Nahuel Méndez actuaron como secretarios.

Balance y administración

La contadora Mariela Requena, secretaria de Finanzas y Administración, expuso un balance con superávit y un incremento del patrimonio institucional. Destacó que la gestión se mantiene “eficiente y austera”, incluso en un contexto económico nacional adverso, y que permite sostener servicios sin comprometer los recursos del gremio.

Vivienda y acción social

Carolina Santellán, secretaria de Previsión y Vivienda, informó que el Barrio CECO III se encontraba, al cierre del balance, en su etapa final de construcción. Actualmente ya tiene 78 familias instaladas y registró más de 400 inscriptos en el padrón inicial.

Desde la Secretaría de Acción Social, Mutual y Departamento de la Mujer, Viviana Gómez detalló los programas de subsidios, becas, kits escolares y las diferentes campañas de prevención y concientización sobre violencias de género.

Servicios para afiliados

Durante la asamblea también se repasaron los servicios que el gremio ofrece de manera directa: el Jardín Niño Feliz, el gimnasio funcional, las olimpiadas mercantiles, actividades para jubilados, talleres culturales para la infancia y beneficios turísticos, entre otros.

Mensaje final

Al cierre, Santellán destacó la importancia de sostener un rumbo común: “en tiempos difíciles, la unidad y la gestión transparente son nuestro mayor capital. Seguiremos aportando fortaleza institucional a través de logros concretos, defendiendo el trabajo digno y ampliando derechos, porque ese es el compromiso inquebrantable del CECO con sus trabajadores, Olavarría y la región”.