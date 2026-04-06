Aseguran que Olavarría sigue incluida en el posible regreso del tren a Bahía Blanca

Víctor Donnet, secretario general de la Asociación del Personal de Dirección de los Ferrocarriles Argentinos y Puertos (APDFA) seccional Bahía Blanca, aclaró que el trazado en estudio para el retorno del servicio de pasajeros incluye el paso por la ciudad de Olavarría.

El dirigente gremial se comunicó con En Línea Noticias para rectificar versiones publicadas previamente y explicar que el servicio podría utilizar la vía General La Madrid. «En ningún momento yo dije que el tren no iba a pasar por Olavarría. El tren puede salir tranquilamente de Bahía Blanca hasta Plaza Constitución por vía General La Madrid», señaló Donnet.

El representante sindical explicó que la confusión se originó tras una entrevista en una radio de Bahía Blanca, la cual fue tomada por otros medios de forma errónea. Ante esta situación, Donnet solicitó la rectificación correspondiente y expresó sus disculpas a la comunidad olavarriense por el malentendido.

Por su parte, el diario La Nueva de Bahía Blanca también actualizó la información, detallando que la alternativa evaluada actualmente no excluye a Olavarría del mapa ferroviario.

El servicio de pasajeros entre Constitución y Bahía Blanca se encuentra interrumpido desde el 21 de marzo de 2023, luego de un siniestro vial ferroviario donde descarrilaron la locomotora y varios vagones. Un hecho de similares características se había registrado un año antes, dejando un saldo de veinte personas heridas.

Desde el gremio APDFA reafirmaron el compromiso de continuar las gestiones para que el servicio retorne antes del Bicentenario de la ciudad bahiense, manteniendo la conectividad con las localidades intermedias del trazado.

(En Línea Noticias)