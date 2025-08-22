Ataques de pánico: cómo detectarlos y prevenirlos en los más chicos

En el marco del Mes de la Niñez, la Mag. Soledad Dawson, psicóloga y especialista en vínculos y familias de la Universidad Hospital Italiano, advierte sobre una problemática cada vez más frecuente: las crisis de ansiedad o “ataques de pánico” en la infancia. En qué consisten, cómo reaccionar ante estos episodios y de qué manera se pueden prevenir.

“Una crisis de ansiedad o ataque de pánico se caracteriza por la aparición repentina de un miedo intenso y síntomas físicos como palpitaciones, sudoración, temblores, dificultad para respirar o sensación de pérdida de control. Es un episodio que merece atención, sobre todo cuando se repite y genera preocupación en el niño y su entorno”, explica la especialista.

En los más chicos, los signos de alerta pueden incluir preocupación excesiva, problemas de sueño, irritabilidad, dolores de cabeza o de estómago, dificultad para concentrarse, llanto sin causa aparente, berrinches recurrentes, cambios de humor frecuentes y apego excesivo hacia los padres. También pueden evitar situaciones o espacios que les generan ansiedad o presión, o dejar de realizar actividades que antes disfrutaban.

La causa no siempre está en un hecho puntual. Según Dawson, el entorno juega un papel clave: “La sobreexposición a pantallas, agendas escolares recargadas, presión por el rendimiento, exceso de actividades y un contexto familiar o social con alto nivel de estrés —donde todo debe ser ‘producción, eficacia y eficiencia’— predisponen a los niños a este tipo de crisis. Las conductas y sensaciones ansiógenas se transmiten de manera inconsciente cuando compartimos tiempos y actividades con personas que viven de esa manera. Los chicos escuchan, observan y absorben esa ansiedad”.



Qué hacer ante un episodio

Si un niño atraviesa una crisis de ansiedad, la especialista recomienda:

Hablarle en tono amable y pausado.

Llevarlo a un espacio tranquilo y evitar el ruido.

Ayudarlo a respirar lentamente hasta recuperar el aliento.

Ofrecerle un vaso de agua.



Prevención desde casa

Entre las recomendaciones para prevenir el desarrollo de crisis de ansiedad, Dawson sugiere revisar la cantidad de actividades que realizan los más chicos, garantizar tiempos de descanso y juego sin pantallas, y moderar los cambios constantes de ambiente.

“Los niños reproducen lo que ven a su alrededor. Si queremos que bajen el ritmo, el entorno también debe desacelerarse”, enfatiza la especialista.

En definitiva, abordar los ataques de pánico en la infancia requiere más que una solución inmediata: implica revisar hábitos, rutinas y el modo en que, como adultos, acompañamos y damos ejemplo. La clave está en implementar cambios graduales, sostenibles y compartidos, entendiendo que el bienestar emocional de los chicos se construye en comunidad. La escucha atenta, el tiempo de calidad y la reducción de exigencias pueden marcar la diferencia, reservando la medicación como último recurso y siempre bajo supervisión profesional.

Acerca de la Universidad Hospital Italiano:

Es una institución de gestión privada creada en 2000 por la Fundación Instituto Universitario Escuela de Medicina del Hospital Italiano de Buenos Aires. Su misión es formar profesionales íntegros, promover la investigación, la educación continua, la vinculación con la comunidad y el desarrollo sostenible. Su propuesta formativa se desarrolla en el Hospital Italiano, que ofrece un entorno real, especializado y de alta complejidad, junto a docentes y profesionales altamente calificados.